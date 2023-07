UEFA wacht nog even met bestraffen van FC Twente, politie onderzoekt rellen

De bond is in afwachting van de rapporten van de clubs en de scheidsrechter over wat er is gebeurd. Een woordvoerder kan dan ook nog niet zeggen hoe dit afgehandeld gaat worden. Maar de kans op een stevige sanctie is groot. De club hangt mogelijk een duel zonder publiek boven het hoofd, al dan niet voorwaardelijk. Zoals deze week AZ ook kreeg opgelegd.

Politie doet onderzoek

De politie onderzoekt de ongeregeldheden al wel. Het kijkt onder meer naar geweld tegen agenten, stewards en beveiligers. De Zweedse voetbalclub Hammarby IF zal de beveiliging rond het thuisduel van komende donderdag tegen FC Twente flink opschalen.

Supporters van FC Twente vielen na afloop een groep fans van Hammarby op de hoofdtribune van het stadion aan. Een Zweedse supporter viel van de tribune en raakte gewond. Hij moest behandeld worden op het veld en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De exacte verwondingen zijn niet bekend. Er zijn nog meer gewonden gevallen, meldt de politie. Om hoeveel het gaat, is nog onduidelijk.

‘We zetten uiteraard alles op alles om de daders te identificeren’, laat directeur Paul van de Kraan van FC Twente vrijdag weten in een nieuwsbrief. ‘Zij kunnen rekenen op een stadionverbod.’ Hij biedt excuses aan bij fans en sponsoren. ‘De ongeregeldheden die in ons stadion plaatsvonden overschaduwden de wedstrijd volledig’, stelt hij. ‘Deze zijn FC Twente onwaardig en horen in geen enkel stadion thuis. Ongeregeldheden als deze zorgen voor woede en schaamte. Zo kort na de avond is het nog te vroeg om conclusies te trekken. We gaan dit grondig onderzoeken.’

Slachtoffer is sponsor

Volgens voorzitter Richard von Yxkull van de Zweedse club bestond de groep Zweden op de hoofdtribune voornamelijk uit sponsoren en relaties van zijn vereniging. Ook de man die naar het ziekenhuis moest was een sponsor, zegt hij. ,,Hij werd zowel geslagen als geschopt voordat hij viel. Hij is dusdanig gewond dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. Ik hoop dat hij herstelt”, vertelde de voorzitter aan Zweedse verslaggevers.

,,Het is duidelijk dat er aan onze thuiswedstrijd tegen FC Twente nu een groot risico kleeft”, zei Von Yxkull. ,,We moeten dit met FC Twente, de UEFA en onze beveiligers bespreken. We moeten in gesprek over hoe we onze volgende wedstrijd moeten benaderen.” Twente heeft de Zweedse autoriteiten gevraagd of het wat hen betreft verstandig is om een positief reisadvies af te geven. Het wil zeker zijn dat meereizende supporters veilig zijn.

Volledig scherm © Pro Shots / Nico Brekelmans

FC Twente-directeur Paul van der Kraan betwijfelde donderdagavond laat in een persconferentie of de Zweden wel echt zakenrelaties zijn. De club moest volgens de directeur 200 kaarten beschikbaar stellen aan de gasten op de hoofdtribune, voor bijvoorbeeld familieleden of sponsors. ,,Maar die kaarten zijn in mijn ogen niet in handen gekomen van degenen voor wie ze bestemd waren.” Bijna de gehele wedstrijd waren ze zingend en ook provocerend aanwezig, zagen journalisten in het stadion.

,,Zij zijn ook fans", verdedigt Von Yxkull in de Zweedse krant Aftonbladet zijn ‘belangrijkste mensen’. Onder hen zijn ook fans uit de harde kern: ,,Het was geen geheim dat het ook Hammer Villagers waren.”

Mogelijk geen supporters

Van de Kraan gaf donderdagavond al aan dat zijn club mogelijk geen supporters meeneemt naar Stockholm, ook al zijn er 1500 kaarten verkocht aan Twentse fans. ,,Er wordt nu om maatregelen gevraagd. Maar we moeten nu eerst analyseren wat er fout is gegaan. We kijken uiteraard naar onze uitwedstrijd van volgende week. Als ons besluit helder is, dan zullen we ons melden.”

De politie verrichtte negen arrestaties rond het duel tussen FC Twente en Hammarby in de tweede voorronde van de Conference League, die eindigde in 1-0. De verdachten zitten vast voor openlijke geweldpleging, mishandeling en belediging van een ambtenaar in functie. Eerder werd gesproken van tien aanhoudingen, maar dat blijkt er één minder. Eén arrestant is minderjarig en inmiddels vrijgelaten.

De gemeente Enschede had donderdagmiddag de stad uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied en in de binnenstad van Hengelo was een noodbevel van kracht. Die maatregelen waren genomen uit ‘ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens’ rond de wedstrijd.