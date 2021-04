Uitbarsting Ihattaren na prachtgoal: ‘Niemand krijgt mij kapot’

Voor de kraker tegen Ajax werd hij in januari om disciplinaire redenen buiten de selectie gehouden, supporters van PSV riepen hem tot de orde en ook de groepsfase van het EK met Jong Oranje moest Ihattaren aan zich voorbij laten gaan. Tel daarbij op dat hij het momenteel moet doen met invalbeurten en er mag gesteld worden dat de 19-jarige PSV’er niet in de beste fase van zijn carrière zit.



Ook de emoties stapelden zich de laatste maanden blijkbaar op bij Ihattaren, want nadat hij PSV op weergaloze wijze op 3-0 had gezet, volgde zijn uitbarsting richting de camera's.



,,Fantastisch voor hem. Het is een stukje emotie en frustratie", zei PSV-captain Denzel Dumfries na afloop bij ESPN. ,,Hij wil altijd spelen, het maximale uit zijn carrière halen en het knaagt bij hem dat hij weinig minuten krijgt. Dan is dit het enige antwoord. Het is mooi dat hij dit nu laat zien, want hij weet zelf ook wat zijn kwaliteiten zijn. Dit doet hij goed.”