Uitblinker Mohamed Ihattaren laat met hattrick bij Jong Ajax geen spaan heel van VVV-Venlo

Er gaat geen week voorbij dat er niet over Ihattaren wordt gesproken. Eerder dit seizoen was er de felle kritiek van coach Erik ten Hag over het feit dat Ihattaren niet op het niveau van de eredivisie en Champions League kon sprinten en dat het daarom zo lang duurde voordat hij in de Ajax-selectie werd opgenomen. ,,Ik wil hem bij het eerste hebben, maar als je niet kunt rennen, dan houdt alles op", zei de coach halverwege maart.

Vanavond tegen VVV-Venlo liet Ihattaren zien wat hij nog altijd in zijn mars heeft. Na de 1-1 ruststand door goals van Mohammed Kudus en Joeri Schroijen kregen de Venlonaren totaal geen grip op Ihattaren. Na de 2-1 van Naci Ünüvar maakte Ihattaren hoogstpersoonlijk de 3-1, 4-1 én 5-1 waarbij de ene goal nog mooier was dan de ander. De huurling van Juventus draaide de VVV-verdediging dol om tot drie keer toe de bal fraai in de verre hoek te krullen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ihattaren, in vier wedstrijden voor Jong Ajax dus goed voor vier goals, werd door coach John Heitinga beloond met een publiekswissel, vlak nadat Ünüvar ook de 6-1 had gemaakt. Dat deed hij vanaf de penaltystip nadat Mohamed Daramy, een andere veelbesproken Ajacied door zijn gebrek aan speelminuten, een penalty had versierd.

,,Je weet dat Ihattaren linksbenig is, maar ja, het is een kwaliteit", zei VVV-speler Schroijen na afloop voor de camera van ESPN. De doelpuntenmaker namens de bezoekers uit Venlo had ook nog een onderonsje met Ihattaren: ,,Ik zei: goed bezig, ga zo door.”

Volledig scherm Mohamed Ihattaren mag de bal mee naar huis nemen. © Pro Shots / Toon Dompeling

Ook teamgenoot Ünüvar had complimenten over voor Ihattaren, die zelf nog niet voor de camera verschijnt: ,,Iedereen weet wat hij kan. Zijn kwaliteiten komen vanzelf naar boven. Hij past uitstekend in het team. Hij helpt ons en wij helpen hem. Het is genieten. We weten wat we kunnen en ik denk dat het alleen maar genieten is.”

Jong Ajax staat na 36 speelronden op de zevende plaats. VVV staat tiende en kon zich al niet meer plaatsen voor de play-offs.

Jong PSV

Net als Jong Ajax leek ook Jong PSV lang op weg naar een overwinning, maar de Eindhovenaren lieten MVV Maastricht terugkomen van een 2-0 tussenstand. Jenson Seelt en Richard Ledezma scoorden voor rust namens Jong PSV, maar door goals van Nigel Thomas (eigen goal) en Arian Kastrari in het laatste kwartier stapten de Limburgers toch met een punt de bus in.