Uitblinker Mous houdt hoop Cambuur levend tegen ideeënloos Graafschap

Het treffen tussen beide ploegen is pikant. Trainer Henk de Jong van De Graafschap verlaat de club uit Doetinchem aan het eind van het seizoen en keert terug naar zijn oude club Cambuur. De winnaar van deze halve finale speelt tegen Sparta of TOP Oss om een plaats in de eredivisie.



Voormalig Cambuur-speler Furdjel Narsingh schoot de Achterhoekers uit een snelle aanval op 0-1. Robin Maulun maakte twee minuten later alweer gelijk met een goed geplaatst schot. Vooral De Graafschap kreeg in de tweede helft kansen op de zege, maar wist die niet te benutten. De beste was voor Fabian Serrarens, maar de aanvaller van de Superboeren zag zijn strafschop gestopt worden door de absolute uitblinker Xavier Mous. De doelman van Cambuur redde bij zeker vijf grote kansen voor De Graafschap.