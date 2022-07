Uitblinkers Van Domselaar en Van der Gragt na uitschakeling: ‘Het ging allemaal zo snel en goed’

De 22-jarige keepster Daphne van Domselaar was de grote uitblinker met liefst dertien reddingen, terwijl Frankrijk ook nog twintig pogingen had die over of naast gingen. ,,Het ging allemaal zo snel en zo goed. Het is ontzettend jammer dat het nu ten einde is", zei de talentvolle keepster van FC Twente na pas haar vijfde interland.



,,We gingen de verlenging in met een realistisch gevoel. We hoopten dat we het op 0-0 konden houden en er een strafschoppenserie uit konden halen. Hoe ik dit toernooi voor mezelf heb ervaren? Ik ben blij dat ik het zo heb opgepakt na de blessure van Sari van Veenendaal in de eerste wedstrijd. Ik kan wel presteren onder druk, dat wist ik wel, maar dit is wel heel groot allemaal. Ik ben nu niet echt met de toekomst bezig, maar het zou natuurlijk mooi zijn als ik onder de lat mag blijven staan na dit toernooi. Er is veel gebeurd dit toernooi, maar de sfeer binnen de selectie is echt heel goed gebleven. Dat biedt zeker hoop voor de toekomst. Ik hoop dat we deze energie kunnen behouden en ons spel kunnen verbeteren, want dit team heeft heel veel potentie.”