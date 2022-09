Uitgerust PSV ontvangt een Feyenoord in bloedvorm, gaan Eindhovenaren eindelijk met wit spelen?

Met PSV - Feyenoord en AZ - Ajax beleeft de eredivisie vandaag zijn eerste ‘Super Sunday’ van dit seizoen. Vooral het vertrekpunt in Eindhoven intrigeert: PSV voelde zich recent vaak benadeeld in topduels, doordat het minder rust kreeg in de week vooraf. Nu waren er eens geen Europese verplichtingen, maar komt er wel een Feyenoord in bloedvorm op bezoek.

Door Maarten Wijffels



De laatste keer dat PSV en Feyenoord elkaar troffen in het Philips Stadion? Toen werd het 0-4, vorig jaar in hetzelfde weekeinde van september. Met drie doelpunten van de gasten na de 70ste minuut. Ze vielen aan het einde van een week waarin Feyenoord twee dagen meer had kunnen herstellen van een Europese inspanning dan PSV.

Vanmiddag maar eens kijken wat er gebeurt vanaf minuut 70, als PSV nu een slotfase gaat spelen terwijl het veel meer rust in de benen heeft dan Feyenoord.

Maar hoe groot is dat voordeel nog als jouw tegenstander met 6-0 won van Sturm Graz en na rust al kon freewheelen? De Kuip zag donderdagavond een Europese doelpuntenregen, van een ploeg die met zoveel tempo, beweging en positiewisselingen speelde dat bij de 3-0 een zeldzame statistiek werd genoteerd. Alle tien de veldspelers van Feyenoord kwamen op weg naar dat doelpunt aan de bal.

Volledig scherm PSV treurt na de uitschakeling door Rangers. © ANP

Daar komt nog iets bij: eigenlijk begint het voor PSV vandaag ergens anders. Namelijk bij de vraag hoe de ploeg zich juist in de openingsfase presenteert. Wat straal je uit voor eigen publiek in de éérste 20 minuten van een topwedstrijd? Voor PSV is dit het eerste grote thuisaffiche sinds de sof tegen Rangers FC (0-1). ,,En het leeft enorm bij mijn spelers’’, zegt trainer Ruud van Nistelrooij.

Iedereen was het er na die verloren Champions League-play-off met de Schotten over eens: PSV had de tegenstander, bepaald geen wonderploeg, groter gemaakt dan nodig door een veel te afwachtende start. Waarom niet wat meer de Co Adriaanse-mentaliteit getoond? ‘Altijd met wit willen spelen’, was het adagium van deze gewezen spektakeltrainer. En dat zou zeker moeten gelden bij PSV in eigen huis, met een vol stadion erachter.

Volledig scherm PSV'er Guus Til stond vorig seizoen in Eindhoven in de spits bij Feyenoord. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Vorig seizoen was PSV tegen Feyenoord naast een fysiek gevecht ook een tactisch steekspel. Feyenoord verraste met de bezetting van zijn voorhoede. Trainer Arne Slot koos voor een variant met Guus Til als valse spits en Jens Toornstra erachter. Nu is de spitspositie juist bij PSV vacant. Letterlijk, want Luuk de Jong revalideert nog van zijn blessure en keert pas na de interlandbreak terug. ,,Til moet opnieuw in de spits, maar nu bij PSV’’, opperde Aad de Mos deze week. De oud-trainer van de Eindhovenaren noemde het een gratis advies aan Van Nistelrooij. Overigens vond Slot het experiment met Til vorig jaar mislukt, ondanks de eclatante zege.

Van Nistelrooij heeft al veel smaken geprobeerd bij het vervangen van Luuk de Jong. Anwar El Ghazi was de meest recente, vorig weekeinde tegen RKC. ,,We zullen zien welke keuze we maken’’, wil Van Nistelrooij nog niks prijsgeven. ,,Of Cody Gakpo ook nog een optie is? Ja, zeker ook. Het klopt dat ik hem daar nog niet heb laten spelen.’’ Gakpo zelf zei vorig seizoen dat hij het liefst niet in de spits speelt, maar er net achter.

Quote Met heel veel nieuwe namen werkt Arne Slot alweer aan typisch Arne Slotspel: collectief jagen en liefst zo diep mogelijk op het veld ballen veroveren.

PSV - Feyenoord wordt nu soms al neergezet als de strijd om plek 2, achter de ongenaakbare regerende landskampioen Ajax. Maar het is nog erg vroeg in het seizoen. Een raar seizoen bovendien, door de lange pauze straks in november en december vanwege het WK in Qatar. ‘Super Sunday’ valt nu in speelronde 7 en tot aan de start van het WK worden er slechts veertien rondes afgewerkt. Ruim de helft van de competitie wordt dus pas in 2023 gespeeld, met nog een transferperiode in januari tussendoor. Voor Ajax brengt ‘Super Sunday’ het bezoek aan AZ, ook altijd een beladen wedstrijd.

Bij de 0-4 in Eindhoven waren vorig seizoen Toornstra (twee keer), Bryan Linssen en Cyriel Dessers de doelpuntenmakers. Geen van allen is er nu nog bij. Met heel veel nieuwe namen werkt Arne Slot alweer aan typisch Arne Slotspel: collectief jagen en liefst zo diep mogelijk op het veld ballen veroveren. PSV scoort op zijn beurt voorlopig het vaakst van alle Nederlandse topclubs uit snelle tegenstoten.

Lees ook:

• Crisis bij PSV neemt toe na opstappen John de Jong: ‘Er is onrust in de club’

• Danilo over vergelijking met Ajax: ‘Ik kan dat toch wel beoordelen, of niet?’

Net als PSV kreeg Feyenoord dit Europese seizoen ook al een confronterende tik op de neus te verwerken. Weggespeeld tegen Lazio, vier goals tegen bij een 4-2 nederlaag, daar waar 7-2 ook makkelijk had gekund. Maar de Rotterdammers lijken dat pak slaag snel te hebben aangegrepen om te groeien. PSV liet zich na Rangers ook nog een helft voor schut zetten tegen FC Twente in Enschede. Begint de groeispurt van PSV dan vanmiddag?

,,Bij ons is de trein gaan rijden’’, ziet Slot. ,,Ik vond Feyenoord heel goed spelen tegen Sturm Graz. We kunnen onze borst natmaken’’, aldus Van Nistelrooij. ,,Maar wij bouwen door en hebben óók grote zeges geboekt. Het is in het spel nog wisselvallig, maar ook PSV kan een heel goede ontwikkeling laten zien, dat geloof heb ik zeker. Toen onze wedstrijd tegen Arsenal van het programma ging hebben we een trainingsweek in elkaar gezet zoals we die willen hebben. We zijn gebrand om nu een topwedstrijd te spelen.’’