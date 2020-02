Uithaal Berghuis verkozen tot doelpunt van de week

Van der Gaag en El Allouchi bezorgen NAC zege op Jong Ajax

17 februari NAC Breda heeft in de uitwedstrijd tegen Jong Ajax een 2-0-achterstand omgebogen in een overwinning: 2-4. Jordan van der Gaag, de zoon van Jong Ajax-trainer Mitchell van der Gaag, nam namens NAC de 2-3 voor zijn rekening. In de extra tijd maakte Mounir El Allouchi er met een schot van grote afstand, na een fout van Jong Ajax-doelman Dominik Kotarski, zelfs 2-4 van.