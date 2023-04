Uitslag Poll | Feyenoord - Ajax had definitief gestaakt moeten worden nadat Davy Klaassen werd geraakt

Nadat Ajax-middenvelder Davy Klaassen woensdagavond een hoofdwond opliep in de Kuip werd de Klassieker in de Kuip een halfuur stilgelegd, maar de halve finale van de KNVB-beker werd uiteindelijk wel uitgespeeld. De verkeerde beslissing, volgens 79 procent van de stemmers op onze poll.

Na zo'n 50.000 stemmen zijn 39.711 mensen van mening dat de halve finale definitief gestaakt had moeten worden op het moment dat de spelers van Feyenoord en Ajax richting kleedkamer gingen, nadat Davy Klaassen kort na rust een aansteker op zijn achterhoofd kreeg gegooid. Dit gebeurde aan de zijlijn aan de ene kant van het veld waar geen netten waren, in tegenstelling tot de Klassieker van onlangs in de eredivisie.

Nadat het duel tijdelijk was stilgelegd keerden de spelers na ruim een half uur toch weer terug op het veld. Inclusief Klaassen, die niet veel later de strijd toch moest staken. ,,Ik had er eigenlijk geen zin meer in, maar je wil ook niet weglopen, want dan hebben ze je”, verklaarde de Ajacied, die vertelde dat hij niet meer de juiste concentratie en goed zicht had na wat er was gebeurd.

Bij Ajax was ‘iedereen het daar over eens’, zo liet trainer John Heitinga na afloop weten. Niet iedereen was daar gelukkig mee. Als het aan politiebond ACP had gelegen was de wedstrijd definitief gestaakt. ,,Ze hadden een streep moeten trekken. Dit soort gedrag kun en mag je niet belonen. Onbegrijpelijk”, aldus een woordvoerder.

In Roelofarendsveen, de plek waar de 32-jarige gooier van de aansteker vandaan komt, heerst ‘schaamte en boosheid’.

Volledig scherm Davy Klaassen moet zich laten vervangen nadat hij werd geraakt door een aansteker. © Pro Shots / Kay Int Veen