Uitspraak vanavond al in kort geding: ongeloof bij FC Utrecht, verbazing bij Feyenoord en KNVB

Wil je kind niet zwemmen? ‘Vaak heeft dit te maken met onvoldoen­de contact met water in de babytijd’

7:09 De zwembaden zijn weer open, de zomer komt eraan. Water staat garant voor plezier. Maar niet alle kinderen worden enthousiast van water. Sommige kinderen blijven liever op het droge, willen niet kopje onder in het zwembad, of niet eens met de voetjes in de zee. ‘Vaak heeft dit te maken met onvoldoende contact met water in de babytijd, en dan vooral onvoldoende ervaring met water over het hoofd.’