Uitstekend PSV heeft niets te duchten van Galatasaray en ziet Champions League iets dichterbij komen

PSV heeft zich met een 5-1 zege op Galatasaray nagenoeg verzekerd van het halen van de derde voorronde van de Champions League. Eran Zahavi was met drie goals en een assist dé man in vorm.

De naam is Zahavi, Eran Zahavi. Galatasaray-doelman Fernando Muslera weet inmiddels ook dat de Israëlische spits van PSV zich maar wat graag aan het PSV-publiek wil laten zien. Al na twee minuten profiteerde Zahavi van een blunder van Uruguayaanse keeper, die zich de bal zo af liet snoepen: 1-0. PSV begon sowieso sterk: Yorbe Vertessen had al snel 2-0 kunnen maken.

Vertessen kreeg voor nu nog de voorkeur boven Cody Gakpo, die voor het eerst sinds het EK met Oranje weer bij de selectie zat. Ook Jordan Teze en Davy Pröpper startten nog op de bank.

Fijne assist Madueke

PSV liet in de eerste helft na om de Turken, die een roerige voorbereiding kenden, meer pijn te doen. Zahavi maakte er na een goede omschakeling en fijne assist van Noni Madueke nog 2-0 van, maar dat was een magere afspiegeling van de verhoudingen. Helemaal nadat Emre Kilinc uit zo’n beetje de enige doelpoging van Galatasaray direct raak wist te koppen: 2-1.

In de tweede helft ging PSV door waar het voor rust mee gestopt was: aanvallen en Gala bij de strot grijpen. Dat resulteerde al snel in een doelpunt, ditmaal was Zahavi met een ragfijn passje de aangever en Mario Götze met een fijne boogbal de afmaker: 3-1. Zahavi - wie anders - maakte er ook nog 4-1 van, maar het slotakkoord was voor Götze, die de eindstand met zijn schouder(!) op 5-1 bepaalde. Doelman Muslera zag er opnieuw niet sterk uit.

Prima uitgangspositie

Het was dus vooral de avond van Zahavi, die in Europa toch al van grote waarde is voor PSV; hij maakte maar liefst negen doelpunten in zeven Europese wedstrijden voor PSV. En de drie tegen Galatasaray zorgen er ook nog eens voor dat het bijna niet meer mis kan gaan in de return in Istanboel volgende week woensdag. Sinds dit seizoen tellen uitgoals niet meer dubbel, wat de uitgangspositie alleen maar ten goede komt.

In de derde voorronde wacht de winnaar van de tweestrijd tussen Celtic en FC Midtjylland. Het eerste treffen in Schotland eindigde in 1-1.

