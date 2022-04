Uitvak in NEC-stadion na bijna half jaar weer klaar voor gebruik

Mohamed Ihattaren debuteert bij Jong Ajax: ‘Nu is het voor hem een kwestie van discipline’

Mohamed Ihattaren heeft vanavond zijn eerste minuten in Amsterdamse dienst gemaakt. De twintigjarige speler van Ajax viel in de 62ste minuut van het duel met NAC in de Keuken Kampioen Divisie in voor Ar’jany Martha. Het duel eindigde in 0-0.

1 april