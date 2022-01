Uitzichtloze situatie Zakaria Bakkali: ‘De nieuwe Eden Hazard’ kwijnt voor 1,2 miljoen euro weg bij Anderlecht

Voetbalpod­cast | ‘Feyenoord heeft minimaal één grote uitgaande transfer nodig in 2022'

De hele week blikken we in de AD Voetbalpodcast terug op het voetbaljaar 2021. De komende dagen praten we elke dag over een club. In deze aflevering staat Feyenoord centraal of liever Arne Slot. Want 2021 was het jaar van Arne Slot. Mikos Gouka en Maarten Wijffels bespreken de omwenteling van Feyenoord met presentator Etienne Verhoeff.

27 december