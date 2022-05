Uitzinnige FC Twente-fans vieren samen met de selectie plaatsing voor Europees voetbal

De club wilde het geen huldiging noemen, omdat er geen eremetaal was gewonnen. „Daarom voelde dit ook een beetje ongemakkelijk, omdat we niets hebben gewonnen”, sprak aanvoerder Wout Brama na zijn zoveelste party op een podium bij het stadion. „Aan de andere kant: als ik zie hoeveel mensen hier weer op afgekomen zijn, dan is dit ook wel weer leuk.”



Op het podium - onder het spandoek Europa kleurt rood - ontpopten Michel Vlap en Daan Rots zich tot de grootste sfeermakers. Hilarisch werd het toen trainer Ron Jans Joshua Brenet opriep om zijn handtekening onder een nieuw contract te zetten. Vervolgens begonnen de duizenden fans die oproep te steunen door te zingen dat hij moest gaan bijtekenen. Na een enorme bierdouche stond de rechtervleugelverdediger er lachend bij te kijken. Binnenkort zal blijken of deze publieke smeekbede hem over de streep heeft getrokken. Doelman Lars Unnerstall werd extra in het zonnetje gezet: hij werd verkozen tot speler van het jaar.



De selectie van FC Twente heeft sinds vandaag vakantie. Aan het eind van de week gaat de ploeg nog een weekend weg met elkaar. De meeste spelers worden op 15 juni terugverwacht voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Van de voetballers die maandagavond op het podium stonden keren Kik Pierie en Giovanni Troupée zeker niet terug.