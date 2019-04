Uneken nieuwe coach Jong PSV

Haar vertrekt na dit seizoen naar FC Utrecht, om daar assistent bij het eerste elftal te worden. Uneken krijgt de hoofdverantwoordelijkheid over Jong PSV, nadat hij vorig jaar de cursus ‘Coach betaald voetbal’ afrondde. Hij werkt sinds 2014 bij de jeugdopleiding van PSV en was daarvoor al actief in de jeugdopleidingen van NEC/Top Oss en FC Den Bosch.



Uneken heeft een verleden als speler en kwam tot meer dan 400 wedstrijden in het betaald voetbal. Die speelde hij in dienst van FC Emmen, FC Den Bosch en Helmond Sport.



Twan Scheepers blijft assistent en heeft zijn contract verlengd tot medio 2023. Ook van de overige beloftenelftallen van PSV zijn de trainers bekend gemaakt: Ruud van Nistelrooij en André Ooijer gaan respectievelijk aan de slag als hoofdcoach en assistent-coach van PSV onder 19, Adil Ramzi wordt de nieuwe coach van PSV onder 17.