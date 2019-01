United States of Ajax: Pr-machine in de overdrive

Geen optie tot koop FC Utrecht pakt uit met huur oud-Aja­cied Bazoer

7:17 Riechedly Bazoer (22) keert terug in de eredivisie. FC Utrecht heeft het komende halfjaar de beschikking over de middenvelder die bij FC Porto, waar hij op huurbasis speelde, op een zijspoor was geraakt. Bij de deal is geen optie tot koop bedongen.