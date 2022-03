Unnerstall, Sangaré en Trauner blinken uit, onvoldoendes voor Berghuis en Gboho

Rapportcijfers speelronde 27Wie waren de uitblinkers in speelronde 27 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hieronder de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen in de eredivisie.

FC Twente blijkt voor clubs een tegenstander die steeds moeilijker is te verslaan. Dat komt mede door keeper Lars Unnerstall, die tegen PEC Zwolle maar weer eens bewees van grote waarde te zijn voor zijn club. Hij kreeg een 8 voor zijn optreden. Gernot Trauner was voor Ajax een sta-in-de-weg tijdens de Klassieker en kreeg een 7,5, terwijl ook PSV-middenvelder Ibrahim Sangaré en Unnerstall’s ploeggenoten Ramiz Zerrouki en Joshua Brenet goed waren voor dat cijfer.



Veel onvoldoendes bij het van RKC verliezende Vitesse. Yann Gboho en Nikolai Baden Frederiksen maakten het met een 4 het bontst. In de Klassieker viel de 4,5 van Steven Berghuis tegen zijn oude club op.

Heerenveen – Heracles 2-0

Heerenveen: Mulder 6; Van Ewijk 6, Bakker 6, Van Beek 6,5, Van Aken 6,5 (62. Dresevic -), Kaib 6; Haye 6,5, Halilovic 5 (90. Madsen -), Tahiri 6; Van Hooijdonk 6 (82. Musaba -), Sarr 5,5 (90. Van der Heide -)

Heracles: Bucker 5; Fadiga 5,5 (88. Bakboord -), Rente 5, Knoester 5, Roosken 5 (78. Hoogma -); Ouahim 5 (78. Armenteros -), Kimourtzoglo 5,5, De La Torre 6; Laursen 5 (46. Lunding 5,5), Bakis 5, Basacikoglu 4,5 (78. Hansson -)

Scheidsrechter: Bos 6

Man of the match: Amin Sarr was nog niet echt belangrijk geweest voor het dolende Heerenveen sinds zijn komst naar Friesland in de winterstop maar tegen Heracles brak hij de ban. Hij is nu de veertiende Zweed die heeft gescoord voor Heerenveen.

Go Ahead Eagles – Cambuur 3-0

Go Ahead Eagles: Noppert 6,5; Martina 6,5 (82. Lucassen -), Nauber 7, Kramer 7,5, Kuipers 6,5; Deijl 7, Brouwers 7, Rommens 7,5; Oratmangoen 6,5 (87. Heil -), Cordoba 5,5 (87. Cardona -), Lidberg 7 (87. Mulenga -)

Cambuur: Bos 5; Schmidt 5,5 (76. Rier -), Mac-Intosch 6, Tol 5, Bangura 6; Paulissen 5,5, Hoedemakers 5, Maulun 5; Joosten 4,5 (46. Sambissa 5), Breij 5, Kallon 5 (76. Doodeman -)

Scheidsrechter: Gözübüyük 7

Man of the match: Joris Kramer is een belangrijke speler in misschien wel de beste linie van Go Ahead Eagles. Tegen Cambuur maakte hij zijn tweede goal van het seizoen.

FC Twente – PEC Zwolle 1-0

FC Twente: Unnerstall 8, Brenet 7,5, Pröpper 7, Pleguezuelo 6, Smal 6, Zerrouki 7,5, Bosch 6, Vlap 6 (83. Pierie -), Misidjan 6 (72. Cerny -), Van Wolfswinkel 5,5, Rots 6,5 (72. Limnios -)

PEC Zwolle: Lamprou 7; Anderson 5,5, Van Polen 4,5, Van der Werff 5 (59. Tedic 6,5), Van Wermeskerken 5 (90. Reijnders -); Van den Belt 4,5 (59. De Waal 6), Saymak 6 (44. Kastaneer 6), Paal 6,5, Clement 5,5 (59. Adzic 6); De Wit 6, Redan 5,5

Scheidsrechter: Van de Graaf 6,5

Man of the match: Lars Unnerstall is een van de belangrijkste spelers van het onverslaanbare FC Twente. Hij heeft een groot aandeel in al de tiende wedstrijd waarin het geen tegentreffer incasseert. Dat is voor het eerst sinds 2012/2013. Twente won bovendien nog niet vaker dan zes keer met 1-0.

NEC – Sparta 0-0

NEC: Branderhorst 6; Van Rooij 5, Guth 6,5, Odenthal 6,5, El Karouani 5; Schöne 6,5, Proper 6,5, Mattsson 5 (76. Vet -); Tavsan 6,5, Akman 6 (76. Bony -), Okita 5

Sparta: Okoye 6,5, Abels 5,5, Vriends 6,5, Auassar 6,5, Durmisi 5,5, Namli 5 (79. Van Mullem -), De Kamps 6,5 (85. Pinto -), Verschueren 6, Van Crooy 5 (85. Mijnans -), Thy 5 (65. Dalmau -), Engels 5 (86. Masouras -)

Scheidsrechter: Kamphuis 5

Man of the match: Sparta dankte weer zijn uitstekende doelman Maduka Okoye, die zijn doel tegen NEC weer met het nodige kunst -en vliegwerk schoon hield.

Volledig scherm Sparta-doelman Maduka Okoye. © ANP

FC Utrecht – FC Groningen 1-3

FC Utrecht: De Keijzer 5,5; Van der Maarel 5,5 (79. Sylla -), St. Jago 6, Van der Hoorn 6, Van der Kust 7; Timber 7, Van Overeem 5,5 (79. Gustafson -), Balk 5,5 (46. Almqvist 6), Van de Streek 5,5 (46. Mahi, 4,5); Ramselaar 6, Douvikas 5,5

FC Groningen: Leeuwenburgh 6; Dankerlui 6 (75. Abraham -), Van Hintum 6, Te Wierik 6, Kasanwirjo 6,5, Meijer 6.; Duarte 6 (84. Matuta -); Suslov 6 (75. Bogarde -), De Leeuw 6,5 (75. Postema -); Strand Larsen 7, El Hankouri 7 (90. Ngonge -).

Scheidsrechter: Higler 4,5

Man of the match: Jørgen Strand Larsen was tegen FC Utrecht goed voor een assist en een goal. De Noor staat inmiddels op elf goals dit seizoen en is een van de spelers die de herrijzenis van Groningen in de tweede seizoenshelft vormgeeft.

Ajax – Feyenoord 3-2

Ajax: Onana 6; Mazraoui 6, Timber 6,5, Martinez 6,5 (90. Schuurs -), Blind 5 (69. Tagliafico -); Gravenberch 6, Alvarez 5 (46. Klaassen 7), Berghuis 4,5 (69. Brobbey -); Antony 7, Haller 6, Tadic 6,5

Feyenoord: Marciano 6; Geertruida 7, Trauner 7,5, Senesi 6,5, Malacia 7; Aursnes 7, Til 6,5, Toornstra 6,5 (63. Hendrix -); Nelson 7, Dessers 5 (76. Linssen -), Sinisterra 6,5 (83. Pedersen -)

Scheidsrechter: Makkelie 7,5

Man of the match: Antony was onbetwist de speler van de slotfase in de Klassieker, met de winnende treffer en twee gele kaarten (en daarmee een rode) op zijn naam.

Volledig scherm Antony juicht na zijn late 3-2 in de Klassieker. © ANP

PSV – Fortuna Sittard 5-0

PSV: Drommel: 6,5; Mauro Júnior 7, Boscagli 7, Teze 7 (78. Obispo -), Max 7; Sangaré 7,5, Gutiérrez 7 (84. Van Ginkel -); Veerman 7, Götze 7 (65. Bruma -), Doan 7 (65. Madueke -); Zahavi 7 (65. Vinícius -).

Fortuna Sittard: Van Osch 6; Tirpan 5 (66. Ferati -), Lonwijk 5, Siovas 4 (66. Botaka -), Pinto 5; Samaris 5 (84. Johansson -), Duarte 5, Rienstra 5 (66. Musaba -); Flemming 5 (66. Benschop -), Seuntjens 5, Semedo 5,5.

Scheidsrechter: Lindhout 7

Man of the match: Ibrahim Sangaré was weer eens de ideale verbindingsman tussen alle linies bij PSV. De Ivoriaan kreeg een 7,5 voor zijn piekfijne optreden tegen Fortuna Sittard.

Vitesse – RKC 1-2

Vitesse: Vitesse: Houwen 6; Doekhi 5,5, Bazoer 5,5, Oroz 5 (60. Grbic 5); Dasa 5,5, Tronstad 5,5, Gboho 4 (60. Cornelisse 6), Domgjoni 4,5 (60. Buitink 5,5), Wittek 6; Openda 5,5, Frederiksen 4

RKC: Vaessen 6; Bakari 6,5, Adewoye 6,5, Meulensteen 7, Touba 6,5, Büttner 7 (88. Wouters -); Anita 6,5, Azhil 6 (88. Mulder -); Odgaard 6,5, Stokkers 6,5 (78. Oukili -), Kramer 6 (67. Van der Venne -)

Scheidsrechter: Kooij 6

Man of the match: Alexander Büttner scoort niet vaak maar als hij scoort zijn het geen onbelangrijke goals. De winnende treffer tegen zijn oude club Vitesse zorgt ervoor dat RKC tenminste voor even afstand kan nemen van de degradatiezone.

Willem II – AZ 2-2

Willem II: Wellenreuther 7; Owusu 7,5, Dammers 6,5, Köhn 6, Köhlert 6,5 (77. Nelom -); Saddiki 5,5, Heerkens 6,5, Crowley 7; Nunnely 6,5 (90. Bergström -), Hornkamp 5,5 (67. Svensson -), Kabangu 6,5

AZ: Jensen 5; Witry 5,5 (67. Aboukhlal -), Hatzidiakos 5,5 (86. Beukema -), Martins Indi 6, Wijndal 6; Reijnders 6 (67. Evjen -), De Wit 5, Clasie 5,5; Sugawara 6, Pavlidis 6, Karlsson 6,5

Scheidsrechter: Dieperink 4,5

Man of the match: Rechtsback Leeroy Owusu is meestal niet de meest opvallende speler van Willem II, maar tegen was hij belangrijk met de puntgave assist bij de eerste treffer van zijn club die de uiteindelijk fraaie avond inluidde.

Volledig scherm Jesper Karlsson in duel met Leeroy Owusu. © ANP