Utrecht en Groningen hebben aan puntje genoeg om aan doelstellingen te voldoen

Feyenoord spaart Berghuis voor bekerfina­le

18 april Trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat Steven Berghuis zondag met Feyenoord de bekerfinale tegen AZ kan voetballen. ,,Hij had een klein beetje last van een enkel. Daarom hebben we geen risico met hem genomen", zei hij na de ruime uitzege van zijn ploeg op Willem II (5-1).