Vader Mark en opa Bert van Marwijk zien Ruben van Bommel schitteren bij ruime zege AZ

PS­V-aanvaller Noa Lang geeft ‘supporter’ ludiek van katoen, na een ouderwetse hekelbrief

Noa Lang deelde vrijdagavond op Instagram een brief die hij via het postadres van PSV kreeg van iemand die zich voordoet als PSV-supporter. De aanvaller van PSV krijgt er in een schrijven nogal van langs: de zelfbenoemde fan van PSV schaamt zich volgens zijn privé-brief naar eigen zeggen diep dat de 24-jarige international bij PSV speelt.