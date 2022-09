Vaduz mag dan op het tweede niveau van Zwitserland spelen, AZ is er niet gerust op: ‘Een interessante club’

Conference LeagueMet de blessure van Hakon Evjen heeft AZ er weer een blessure van een basisspeler bij gekregen. De Noor raakte tijdens de competitiewedstrijd tegen FC Twente van afgelopen zondag al na een half uur geblesseerd en kan donderdagavond niet meedoen in de Conference Leaguewedstrijd tegen FC Vaduz uit Liechtenstein. In de poule staat AZ eerste na de overwinning van vorige week op het Oekraïense Dnipro-1.

Door de blessure van Evjen is AZ nu alle drie de aanvallende basisspelers kwijt vanwege een blessure. Linskbuiten Jesper Karlsson speelde nog geen enkele minuut dit seizoen en spits Vangelis Pavlidis ligt er al enkele weken uit. ,,De blessure van Evjen zal sowieso enkele weken in beslag nemen, want hij heeft wat schade aan de enkel”, zei trainer Pascal Jansen aan de vooravond van het treffen met FC Vaduz. Evjen zal er dus komende zondag in de thuiswedstrijd tegen Ajax ook niet bij zijn.

Zonder Karlsson, Pavlidis en Evjen treedt AZ aan tegen FC Vaduz, een tegenstander die op voorhand niet onverslaanbaar lijkt. Maar daar willen middenvelder Dani de Wit en Jansen niets van weten. ,,We hebben er zin en het wordt een mooie wedstrijd”, zegt De Wit, die dit seizoen opvallend doeltreffend is. ,,Ik zie het niet als een opwarmer voor het duel tegen Ajax voor zondag. Vaduz heeft Konyaspor en Rapid Wien uitgeschakeld, in Europa zijn tegenstanders nooit makkelijk.”

Volledig scherm AZ-coach Pascal Jansen. © Pro Shots / Jasper Ruhe

,,Als je tot de groepsfase van de Conference League komt, ben je een serieuze club", aldus Jansen. ,,We zijn er in Nederland sterk in om ploegen naar beneden te schrijven maar ik denk dat het typerend voor Vaduz is dat ze uitkomen op het tweede niveau in Zwitserland en toch zo goed presteren in Europa. Ik vind het een interessante club.”

AZ speelt drie dagen na het treffen met Vaduz alweer een belangrijk duel tegen Ajax. Het zou volgens Jansen zo kunnen zijn dat hij met het oog op het drukke programma de kans geeft aan andere spelers in zijn basisteam. Sowieso moet hij een vervanger voor Evjen opstellen. Dat zou weleens de Zweed Mayckel Lahdo kunnen worden.