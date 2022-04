Valencia eert Guus Hiddink voor actie van dertig jaar terug: ‘Haal die vlag weg, anders ga ik het veld niet op!’

Karim Rekik waarschuwt Feyenoord: ‘Supporters hitsen boel op zoals we dat in Nederland niet kennen’

Hij groeide op nabij de Kuip, werd man in Engeland, vierde succes met PSV, overwon een terugslag in Marseille en is nu met Sevilla op jacht naar een Champions League-ticket. Vanavond kijkt Rekik met bovengemiddelde interesse naar twee van zijn vorige ploegen. ,,Maar PSV blijft in Nederland mijn club.”

28 april