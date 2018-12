Van Basten: effectieve speeltijd meest haalbare ingreep bij FIFA

Als Marco van Basten het moet inschatten, maakt invoering van effectieve speeltijd de meeste kans als nieuwe spelregel in het voetbal. Van Basten merkt dat de FIFA daar het meest voor open staat. ,,Effectieve speeltijd is de meest haalbare vernieuwing die momenteel mogelijk is,’’ zegt de man die onlangs stopte bij de wereldvoetbalbond in zijn rol als chief officer for technical development.

Door Maarten Wijffels



Van Basten was gisteravond toeschouwer bij een wedstrijd op de KNVB-campus in Zeist, waarin werd geëxperimenteerd met nieuwe spelregels. Sinds oktober draait een alternatieve competitie met tien topamateurclubs uit het westen van het land. Die onofficiële competitie is omarmd door de KNVB. De zogenoemde Future Rules Football League borduurt voort op de eerder gespeelde wedstrijd om de Avant Garde Cup tussen FC Lisse en Quick Boys (november 2017) en de Wedstrijd van de Toekomst van mei 2018 tussen de Suriprofs en Fortuna Sittard. Het doel van de Future Rules Football League is simpel: onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van spelregelwijzigingen. De competitie dient als proeftuin voor de toekomst van ons voetbal.

Dinsdagavond experimenteerden de onder-23 teams van ARC uit Alphen aan den Rijn en de Koninklijke HFC uit Haarlem met drie nieuwe spelregels: de selfpass na een overtreding, zoals in hockey. Het indribbelen of inschieten als de bal over de lijn is, ook bij een hoekschop. En tijdstraffen bij gele en rode kaarten.

Selfpass

Van Basten vindt elk initiatief om het spel zuiverder, beter en spectaculairder te maken iets om te prijzen. ,,Maar de selfpass bijvoorbeeld, dat is leuk om te onderzoeken, maar die staat nog ver weg van de realiteit. Daar is men binnen FIFA en binnen IFAB (het internationale spelregelcomité, red.) niet mee bezig. Effectieve speeltijd, dat staat wel hoog op de agenda. Bij het WK had je deze zomer een wedstrijd als Iran – Marokko, daar werd effectief maar 46 minuten gevoetbald. Voortdurend lag het spel om allerlei redenen stil. Er waren ook WK-wedstrijden met 71 minuten aan effectieve speeltijd. Dat verschil zet mensen aan het denken.’’

Van Basten noemt ook de eredivisietopper Feyenoord – PSV van begin december als voorbeeld. ,,In de laatste 25 minuten van dat duel werd niet meer gevoetbald. Feyenoord stond voor, deed alles om de boel te vertragen en zo te overleven tegen PSV dat in de tweede helft veel beter was. Veel mensen, inclusief natuurlijk iedereen die voor Ajax was, vond dat leuk die middag. Maar vanuit de zuiverheid van de sport bekeken waren die laatste 25 minuten niet fair. En als je ziet hoe effectief Atlético Madrid omgaat met spelbederf, dat moet je op een gezonde manier bestrijden. Als het Real Madrid tegen Barcelona is en je hebt pak ‘m beet 65 minuten aan effectieve speeltijd en bij Atlético Madrid tegen Barcelona is dat maar 50 minuten, dan is het punt duidelijk, lijkt mij.’’