Van Basten: Michels misschien bang dat Cruijff het beter deed

Europees kampioen Nederland stelde teleur op het WK van 1990 en werd in de achtste finales uitgeschakeld door Duitsland (1-2). ,,We gunden het elkaar gewoon niet. Er was gedoe met Michels, met De Telegraaf en het AD. De begeleiding was niet goed. Alles wat verkeerd kon gaan, ging verkeerd. We hadden een beter team dan in 88, maar het werd heel vervelend”, aldus Van Basten, die destijds net als Rijkaard en Gullit graag Cruijff als bondscoach had gezien.