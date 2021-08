Van Bijlow tot De Vrij en van Frenkie de Jong tot Weghorst: zo staat Oranje ervoor

Door Maarten Wijffels



KEEPERS

Tim Krul (Norwich City, 33)

De enige keeper die over is uit de EK-selectie, is gestart met acht tegengoals in twee Premier League-duels, waaronder een ongelukkig eigen doelpunt. Het was wel tegen de topteams Liverpool en Manchester City. Woensdagavond won Norwich met 6-0 in de League Cup, maar toen keepte tweede goalie Angus Gunn.