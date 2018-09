Van Bommel geniet: 'Spelers staan met plezier op het veld'

De indrukwekkende start van PSV in de eredivisie zorgt er zelfs voor dat de Eindhovenaren zonder schroom naar Barcelona gaan voor de openingswedstrijd in de groepsfase van de Champions League van dinsdag.



,,Ik heb vaker het verhaal gehoord, dat mensen zeggen: we gaan er naartoe en met een klein verlies zijn we tevreden. Dan kan je beter niet gaan'', aldus Van Bommel, die PSV gisteravond met 7-0 zag winnen bij ADO Den Haag. ,,We hebben een bepaalde manier van spelen die onze jongens gewoon heel erg leuk vinden en goed uitvoeren. Ze staan met plezier op het veld. Dan ben je aan het genieten. In Barcelona zal dat ongetwijfeld een heel stuk moeilijker worden. Maar je hebt altijd kans. Tegen wie je ook speelt.''

Nick Viergever (29 jaar) en Daniel Schwaab (30) zijn de routiniers in het elftal van Mark van Bommel. In de komende periode, met na Barcelona de thuiswedstrijd tegen Ajax, verwacht de trainer in de groep net wat meer van het tweetal. ,,Ik denk dat je in elke selectie een mix moet hebben van ervaren en jonge spelers. Jongens die het allemaal al mee hebben gemaakt kunnen een bepaalde rust brengen, maar je moet het ook kunnen overbrengen'', aldus Viergever zaterdag na de zege van 0-7 op ADO Den Haag. ,,Dat zag je ook in de play-offs tegen BATE Borisov. Sommigen waren toen wel onder de indruk van de Champions League. Dat is geweest. Nu gaan we het in Barcelona laten zien.''

Volledig scherm Hirving Lozano, Jorrit Hendrix, Luuk de Jong, Érick Gutiérrez, Nick Viergever en Gastón Pereiro. © Pro Shots

Als speler van Ajax speelde Viergever, die eerder ook voor AZ uitkwam, twee seizoen geleden al een aantal Europese wedstrijden op niveau. Ajax reikte in de Europa League tot de finale. Ajax versloeg toen onder meer Schalke 04 en Olympique Lyon. Vooraf hielden weinig mensen daar rekening mee. Viergever: ,,Je moet dicht bij jezelf en je eigen spelconcept blijven. En dan kijken hoe je je als team op het hoogste niveau kunt wapenen. Natuurlijk moet je respect hebben voor Barcelona, maar je zult altijd kansjes krijgen. Daar moet je voor gaan en in geloven. Als je er niet in gelooft, kun je beter thuis blijven.''

Supporters van PSV zongen zaterdag in het uitvak van Den Haag al grappend: 'Messi, Messi, Schwaabie komt eraan'. Viergever kon er wel om lachen. ,,Daniel en ik zijn allebei bezig met het team. We kunnen het spel goed lezen en coachen duidelijk naar elkaar. We weten steeds meer wat we aan elkaar hebben.''

PSV domineerde tegen ADO van de eerste tot de laatste minuut. In de vorige uitduels tegen Fortuna Sittard en PEC Zwolle had de regerend landskampioen het een stuk lastiger. Achterin gaf PSV vrijwel niets weg. ,,Verdedigen begint voorin. We doen het met het hele team. Als de aanvallers 'de goede lijnen lopen' maakt het dat voor ons een stuk makkelijker. Als zij niets doen, moeten wij veel meer keuzes maken'', aldus Viergever.