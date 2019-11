Van Bommel grijpt hard in bij PSV: Jeroen Zoet verliest na zes jaar basisplaats

Unnerstall werd vorig jaar al door PSV vastgelegd, maar nog een jaar verhuurd aan VVV. De lange en brede Duitser kwam begin dit seizoen geblesseerd binnen bij PSV en moest lang wachten op zijn kans. Bij PSV waren er in het begin van het seizoen twijfels, omdat hij niet direct wordt gezien als een voetballende keeper. Wel was er vertrouwen in de reflexen van Unnerstall, maar door zijn blessure duurde het een periode voor hij kon aanhaken.



Afgelopen donderdag zat de 29-jarige goalie nog op de tribune tijdens het duel met LASK Linz en kreeg Zoet vier tegentreffers om zijn oren. Ruiter zat op de bank, maar Unnerstall springt nu dus over hem heen. Vanuit de spelersgroep van PSV wordt niet uitgesloten dat er zondag meer ingrepen zijn en wordt de keeperswissel in ieder geval gezien als een bescheiden revolutie. Zoet heeft sinds juli 2013 nooit om sportieve redenen plaats moeten maken voor een collega. Zowel Remko Pasveer als Eloy Room slaagde er niet in om hem te verdringen. Nu is het Lars Unnerstall wel gelukt om de Veendammer te passeren.



