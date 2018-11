Van Bommel heeft z’n eerste coachdilemma

Het bekerechec van PSV tegen RKC (2-3), je kunt dat natuurlijk uitleggen als straf voor de hoogmoed van de trainer. Maar dekt dat de lading wel? Kun je niet evengoed andersom ­redeneren: dat Mark van Bommel probeerde zijn hele selectie bij elkaar te houden door alle vaste reserves te laten spelen in de beker, maar daarvoor niet is beloond?



Het blijft interessant om de opstelling er nog eens bij te pakken. PSV had nog steeds 9 internationals op het veld staan in eigen stadion. Dus 9 van het basiselftal. En oké, de status van Mexicaans international Érick Gutiérrez is uiteraard een andere dan van Matthias Verreth uit de juniorenploeg van België. Of van Eloy Room die 23 keer uitkwam voor Curaçao.