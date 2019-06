Van Breukelen terug als voetbalcommissaris bij PSV

Die positie gaf hij verrassend op om technisch directeur te worden bij de KNVB. Dat avontuur duurde slechts één jaar. In die zeer turbulente periode werd onder meer bondscoach Danny Blind ontslagen bij Oranje en mondde de zoektocht naar een opvolger onder verantwoordelijkheid van Van Breukelen uit in een soap. Zowel Dick Advocaat als Henk ten Cate claimde dat Van Breukelen hem de baan had toegezegd. In 2017 braken de KNVB en Van Breukelen met elkaar.



In de rvc van PSV volgt de oud-doelman Frank Arnesen op. Die vertrok in de loop van vorig seizoen naar Anderlecht, omdat de Deen weer een dagelijkse managementrol ambieerde. Van Breukelen wordt toezichthouder op de achtergrond. PSV zocht bij voorkeur een geschikte eigen oud-speler als voetbalcommissaris. Met Van Breukelen erbij zijn alle ‘hoofdfuncties’ op voetbalgebied weer ingevuld met zo’n oud-PSV’er. Mark van Bommel is hoofdtrainer, John de Jong technisch manager. Hoofdscout is Jan Vennegoor of Hesselink en Ernest Faber is het hoofd van de jeugdopleiding.