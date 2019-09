Van Bronckhorst aan de slag bij Manchester City

De 44-jarige Rotterdammer, die vorig seizoen afscheid nam van Feyenoord, krijgt de kans om zich bij de Manchester City Football Group verder te ontwikkelen als coach. Zo is het de bedoeling dat Van Bronckhorst ervaring gaat opdoen bij de ‘filialen’ van City in Australië, Japan en de Verenigde Staten.

Van Bronckhorst kwam voor het eerst in beeld bij Manchester City toen hij daar een stage afwerkte voor de cursus coach betaald voetbal. Zijn nieuwe baan is een investering in zijn trainerscarrière. Hij staat hij straks op het veld bij verschillende clubs en teams.