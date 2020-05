Van Daley Blind tot Rick Karsdorp: deze interviews moet je deze dagen nog eens lezen

De dagen rond Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn bij uitstek dé dagen voor een mooi, uitgebreid sportinterview. In sportloze tijden doken wij in de archieven van de laatste maanden om jou nog eens te laten genieten van het beste wat wij aan sportinterviews te bieden hebben. Een elftal.

1. De andere kant van Rick Karsdorp: ‘Wie goed doet, doet dat liever in stilte’

De rentree van Rick Karsdorp bij Feyenoord blijft beperkt tot een seizoen. De huurling is te duur om over te nemen en speelt na de zomer weer bij AS Roma. Maar in die korte tijd heeft hij wel zijn sporen nagelaten.

2. Berghuis spreekt: ‘De topsportsfeer is terug bij Feyenoord, die miste ik wel’

Steven Berghuis (28) gebruikt deze voetballoze periode om te investeren in zichzelf. De aanvoerder van Feyenoord gelooft in de aanpak van trainer Dick Advocaat en technisch directeur Frank Arnesen. Blijft hij nu langer in de Kuip? ,,Mijn gevoel is veranderd.’’

3. Zoontje raakt Kittel harder dan zeges: ‘Ik ben nu in mijn leven waar ik wil zijn’

Een jaar geleden brak Marcel Kittel (32) met de Katoesja-ploeg, de voorbode van zijn definitieve afscheid als wielrenner. Twijfel over het bestaan als topsporter deed hem stoppen en inmiddels is hij zielsgelukkig.

Volledig scherm Marcel Kittel met zijn zoontje. © Instagram Marcel Kittel

5. De hoge pieken en diepe dalen van Daley Blind: ‘Het was een krankzinnig seizoen’

Hoge pieken, diepe dalen, zowel sportief als persoonlijk. Zo zag het voorbije jaar van Daley Blind (30) eruit. De Ajax-verdediger vertelt over die bewogen periode. ,,Ik zat lekker in mijn vel en opeens was het voorbij.’’

Volledig scherm Daley Blind. © BSR_AGENCY

6. Abrupt afscheid Ziyech bij Ajax: ‘Ik zal mijn mooiste herinneringen koesteren’

Met de voortijdige gestopte eredivisie kwam ook een abrupt einde aan vier jaar Hakim Ziyech (27) bij Ajax. Als de coronacrisis straks voorbij is, verkast de Marokkaanse spelmaker naar Chelsea. Een interview over het onbevredigende slot, de terechte kampioen, een periode zonder voetbal en Amsterdamse herinneringen.

7. Van Gaal over corona: ‘Deze ongekende crisis biedt óók kansen’

In zijn huis in Portugal wacht Louis van Gaal (68) het verloop van de coronacrisis af. Het wereldwijde leed en verdriet komt hard binnen, toch wil hij vooral ook de positieve kanten zien bij alles wat nu gebeurt.

Volledig scherm Louis van Gaal. © Shody Careman

8. Ruud Gullit: ‘Mensen liggen wakker of ze hun rekeningen nog kunnen betalen’

Net als de rest van Nederland zit Ruud Gullit voornamelijk thuis. De oud-aanvoerder van Oranje verbaast zich er hardop over hoe de voetbalwereld er in deze periode van langs krijgt in de publieke opinie. ,,Een club als FC Emmen probeert ook maar gewoon te overleven hè?’’

9. ‘Ik dacht dat ik gigantisch veel bier zou gaan drinken, maar dat valt reuze mee’

Nog voor de coronacrisis vertrok het peloton dit jaar zonder Laurens ten Dam (39) en Roy Curvers (40), samen goed voor 28 profjaren. Twee wielerpensionado’s over elkaar, het schuldgevoel van fietsende vaders, wielrennen, nog meer wielrennen, relativeren en Tom Dumoulin.

Volledig scherm Roy Curvers en Laurens ten Dam. © Marcel van Hoorn

10. Mathieu en Adrie over het magische wielerjaar, lessen uit het verleden en opa Raymond

Mathieu van der Poel (24) kende een wielerwonderjaar én ging op zichzelf wonen. Wij zochten hem en zijn vader Adrie (60), ook een wielerheld, op in het ouderlijk huis in het Belgische Kapellen.

Volledig scherm Mathieu van der Poel en vader Adrie van der Poel. © Pim. Ras Fotografie

Thijsje Oenema (31) leeft een nieuw leven. Sinds ze genas van kanker, moest ze zichzelf opnieuw ontdekken. Maar intussen is ze nog altijd de nationaal recordhouder op de 500 meter. De vraag is voor hoelang nog, met de WK afstanden in Salt Lake City in aantocht.