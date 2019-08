Van de Beek over transferperikelen: ‘Ik wil ook snel duidelijkheid’

Zwarts helpt Excelsior met twee doelpunten langs Jong FC Utrecht

10 augustus Het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie is goed begonnen voor Excelsior. In eigen huis rekende de ploeg van Ricardo Moniz met 2-0 af met Jong FC Utrecht. Joël Zwarts was met twee doelpunten de grote man aan de kant van de Kralingers.