Van de Beek ziet linie met ‘Frenkie en Gini’ wel zitten

Wie de interlands van Van de Beek gaat tellen, is snel klaar. De blonde middenvelder van Ajax droeg slechts zeven keer het shirt van het Nederlands elftal. Dat is niet veel voor een speler die het afgelopen seizoen zo goed op het hoogste niveau van de Champions League speelde dat Real Madrid hem wilde hebben.

,,Ik zit er eigenlijk altijd wel bij", doelt Van de Beek op de selectie van Oranje. ,,De bondscoach riep me vorig jaar zelfs op toen ik even niet speelde bij Ajax. Dan heeft hij toch vertrouwen in mij. Dat merk ik ook wel aan onze gesprekken. Maar ik begin niet vaak en mag ook niet altijd invallen. Dat wil ik graag veranderen. Het is niet mijn bedoeling dat het bij zeven interlands blijft.”

Pröpper is er de komende week niet bij, wegens een blessure. Dat biedt misschien mogelijkheden voor Van de Beek, al kan Koeman natuurlijk ook besluiten om donderdag tegen Noord-Ierland en drie dagen later tegen Wit-Rusland weer met De Roon te starten. ,,Ik weet niet wat de bondscoach van plan is", zegt Van de Beek. “Maar ik zie een middenveld met Frenkie, Wijnaldum en mijn persoontje natuurlijk wel zitten."

Het Nederlands elftal staat er goed voor in de race om een rechtstreeks ticket voor het EK van komende zomer in twaalf landen. Oranje heeft inmiddels in eigen hand of het de poule wint en neemt met overwinningen op Noord-Ierland en Wit-Rusland een voorschot op een eindklassering bij de beste twee. "We kunnen komende week goede zaken doen", beseft Van de Beek. "Hopelijk kan ik mijn bijdrage leveren en anders moet ik er voor zorgen dat ik later een kans krijg."