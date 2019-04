Van de Donk schiet uit slof bij monsterzege Oranje Leeuwinnen

Chili kwalificeerde zich wél voor het eindtoernooi en een succesvol gokje op de wereldtitel voor de Chileensen zal een astronomisch bedrag opleveren. Op basis van het duel met Oranje is de kans minimaal dat Chili ook maar enigszins een rol van betekenis kan spelen.



De Leeuwinnen leken namelijk in de eerste helft al op weg naar minimaal een evenaring van de grootste zege aller ooit (12-0 en 13-1). Het stond in de pauze 6-0; Daniëlle van de Donk had na 28 minuten al een hattrick op haar naam. De andere treffers van de gretige Oranje-vrouwen kwamen op naam van Lieke Martens, Vivianne Miedema en Shanice van de Sanden. Voor Miedema was het haar 57ste in het shirt van het Nederlands elftal, waarmee ze all time-topscorer Manon Melis op twee goals is genaderd.



Maar Oranje toonde genade en schroefde het tempo in het tweede bedrijf flink terug. Van de Donk bekroonde haar indrukwekkende optreden vlak voor tijd met haar vierde goal, die een 7-0 eindstand opleverde. Eind mei komt de definitieve selectie bij elkaar voor een laatste trainingskamp in Zeist met een uitzwaaiwedstrijd op zaterdag 1 juni. Na de oorwassing tegen de Chileensen raakt Oranje langzaamaan in de WK-sferen, zoveel is duidelijk.