Van de gouden generatie blijft Robben verweesd achter

Alles wat je moet weten over de kansen van Oranje (en de rest)

0:38 Een wonder, dat woord viel al vaak deze week in aanloop naar de allesbeslissende kwalificatieduels voor het WK in Rusland. Het is wat Oranje nodig heeft om zich op z'n minst een plekje in de play-offs toe te bedelen. Zelfs bij twee vette zeges op Wit-Rusland (zaterdag) en Zweden (dinsdag) is Oranje afhankelijk van de resultaten van andere landen in andere groepen. Een uitgebreide stand van zaken.