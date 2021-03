Van de Looi hakt knoop door en kiest eerste keeper Jong Oranje op EK

Scherpen, reserve-doelman van Ajax, krijgt de voorkeur boven Justin Bijlow. De Feyenoord-doelman was de laatste tijd niet fit en dat gaf voor Van de Looi, voor de eerste wedstrijd, de doorslag.

,,Ik heb eerder met Bijlow gebeld en hem gezegd dat ik wilde dat hij de laatste twee duels bij Feyenoord zou keepen voordat we naar Hongarije zouden gaan. Dat was niet het geval. Scherpen wist niet van die afspraak af, dus dat moest ik hem vandaag nog even melden”, aldus Van de Looi. ,,Kjell heeft het in november tegen Jong Portugal uitstekend gedaan.”

Iedereen fit

Van de Looi heeft woensdag vermoedelijk de beschikking over alle spelers die hij geselecteerd heeft. In de Bozsik Arena in Boedapest verschenen dinsdagmiddag alle 23 spelers op het veld. Ajax-verdediger Jurriën Timber meldde zich eerder al af voor de groepsfase van het EK omdat hij ziek is. Feyenoorder Lutsharel Geertruida verving hem in de selectie.

De voorbereiding op de ontmoeting met Jong Roemenië is kort. Jong Oranje verzamelde maandag in Zeist en vloog in de avond naar Boedapest. Hoe Van de Looi woensdag gaat spelen, is voor een deel nog niet duidelijk. Het eerste kwartier van de training was toegankelijk voor de media; toen het partijspel begon, gingen de deuren van het stadion dicht.

Jong Oranje neemt het na Jong Roemenië in de groepsfase nog op tegen Jong Duitsland (zaterdag) en Jong Hongarije (volgende week dinsdag). Die twee duels zijn in Szekesfehervar. De eerste twee landen plaatsen zich voor de kwartfinales, die vanaf eind mei op het programma staan.

Volledig scherm Cody Gakpo, Justin Kluivert, Javairo Dilrosun en Jurgen Ekkelenkamp. © Pro Shots / Paul Meima