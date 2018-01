Van de Looi na dit seizoen weg bij Willem II

,,Persoonlijke beslissingen zoals deze, neem ik ook vaak op gevoel. Nadat ik mijn besluit over mijn toekomst had genomen, heb ik de club hiervan op de hoogte gesteld. Dit geeft duidelijkheid voor iedereen'', aldus Van de Looi.

Joris Mathijsen, technisch directeur van Willem II, liet eerder deze week nog weten in maart duidelijkheid te willen verschaffen aan Van de Looi wat betreft de toekomst. Van de Looi heeft nu dus zelf laten weten niet bij te willen tekenen in Tilburg. ,,Wij hadden dit niet verwacht, maar respecteren zijn keuze en hebben nu ruim de tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdtrainer'', aldus Mathijsen.

Veertiende

Willem II staat veertiende in de competitie en is nog actief in het bekertoernooi. Van de Looi liet doorschemeren dat hij de komende maanden al zijn energie blijft steken in de club. ,,Hier liggen in zowel de beker als de competitie nog grote uitdagingen voor ons waarop ik mij samen met de staf en spelers volledig wil richten. Onze ambitie is om samen met het publiek als twaalfde man het seizoen op een mooie manier af te maken', aldus Van de Looi.