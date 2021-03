Van de Looi voelt druk met Jong Oranje: ‘We moeten opstaan’

Bondscoach Erwin van de Looi beseft dat Jong Oranje zich in het tweede EK-duel met Jong Duitsland eigenlijk geen nederlaag meer kan permitteren. ,,Rust en vertrouwen in jezelf is goed, maar we moeten niet denken dat het wel even goed komt. We moeten opstaan.”

Door Johan Inan



Jong Oranje opende het EK met een pover gelijkspel (1-1) tegen de leeftijdsgenoten van Roemenië. ,,Zeker de avond zelf na die wedstrijd was er teleurstelling”, merkte Van de Looi. ,,Vooral het spel aan de bal was onder ons niveau. Dat neem je mee, net als de stand in de poule.”

Die is na het puntverlies van woensdag meteen zorgelijk. Jong Duitsland kan de Nederlandse beloften op de rand van een uitschakeling brengen. Is het daarom do or die tegen de Oosterburen, die Jong Hongarije versloegen in hun openingsduel? ,,Je weet dat je niet moet verliezen, want dan heb je het wellicht niet meer in eigen hand. Dat betekent dat we minimaal gelijk moeten spelen.”

Justin Kluivert sprak al van een gezonde spanning in de spelersgroep. Ook Van de Looi zag een ontspannen selectie de voorbije dagen. De trainer waarschuwt wel voor gemakzucht. ,,Rust en vertrouwen in jezelf is goed, maar we moeten niet denken dat het wel even goed komt. Het is belangrijk dat er gif en een soort winnaarsmentaliteit inkomt, want het moet wel even gebeuren. We moeten opstaan.”

Gakpo en Botman

Van de Looi liet eerder al doorschemeren dat de recent herstelde Cody Gakpo en Sven Botman na de reserverol tegen de Roemenen in Székesfehérvár wel eens aan de aftrap kunnen verschijnen. Botman, die zondag met liesklachten uitviel bij zijn club Lille, heeft inmiddels volledig meegetraind. Ook Gakpo, die bij PSV na een enkelblessure twee keer een helft speelde, lijkt zich op te kunnen maken voor zijn eerste basisplaats. ,,Ik heb Cody niet voor niets meegenomen”, aldus de bondscoach.

Gakpo moet Jong Oranje tegen Jong Duitsland helpen op koers te blijven voor kwalificatie voor de knock-out-fase (tussen 31 mei en 6 juni), wederom in Hongarije en Slovenië. Zowel Kluivert als Van de Looi kaatsten de vraag over de favoriet voor de clash terug.

Van de Looi liet vervolgens weten zijn ploeg niet als grote favoriet te zien. ,,Dat lijkt me overdreven. Jong Duitsland mag dan weinig klinkende namen in de selectie hebben. Dat is niet gek, want in dat geval zitten ze wel bij de Mannschaft. Duitsland stond twee jaar geleden in de finale en won het EK vier jaar geleden. Ze hebben zich als nummer één gekwalificeerd, dus we weten dat we voor een pittige uitdaging staan.”

Volledig scherm Erwin van de Looi en Danilho Doekhi. © Pro Shots / Paul Meima