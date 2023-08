Van de Watertoren bij AZ tot het palingshirt van FC Volendam: dit zijn alle tenues in de eredivisie

AZ Alkmaar

Het thuisshirt van AZ is rood met witte mouwen. In het midden van het shirt is een print van de 32 meter hoge Watertoren uit 1900 in Alkmaar verwerkt.

AZ speelt de uitwedstrijden dit seizoen in een blauw uittenue. Het overgrote deel van het shirt is donkerblauw, terwijl de bovenkant lichtblauw is.

Ajax

Op het nieuwe thuisshirt is het Ajax-logo in het midden geplaatst, op de plek waar het logo oorspronkelijk stond vanaf het moment dat het logo op het shirt kwam te staan. Onder andere in de legendarische jaren '70 en van 1991 tot 2010 stond het Ajax-logo centraal op de borst.

Voor het uittenue gaat Ajax terug naar het wit: ,,Onze stad dragen we altijd bij ons. Onlosmakelijk verbonden aan wie wij zijn, waar wij voor staan en hoe wij ons presenteren. Dat is wat ons Ajax maakt, overal ter wereld: a touch of Amsterdam,” aldus de website.

Voor het derde shirt heeft Ajax gekozen voor een diamanten-print in verschillende donkere tinten. ,,De grafische print is een symbolisch eerbetoon aan de ‘diamanten’ die de jeugdopleiding van Ajax op de Toekomst heeft voortgebracht", aldus de website.

Almere City

Voor het nieuwe thuisshirt heeft Almere City gekozen voor een vergelijkbaar ontwerp met dat van vorig seizoen. „Vier de promotie naar de Eredivisie van Almere City FC in ons prachtige thuisshirt 23/24 gebaseerd op het stadswapen van Almere en gemaakt in co-creatie met de supporters. Dit shirt heeft ons vorig seizoen ons richting de Eredivisie gebracht, wie weet waar dit prachtige shirt dit jaar toe leidt!”

Almere City heeft van het bekershirt van vorig seizoen het nieuwe uitshirt gemaakt. En dat is een bijzondere. „Onze club, onze trots. Van de bodem naar de top. In de korte geschiedenis van de club kenden we hoge pieken en diepe dalen. Along the way verloren we ook een broeder. Het nieuwe uitshirt 23/24 is het bekershirt van vorig seizoen; een hommage aan Jergé Hoefdraad en alles dat hij nalaat.”

Excelsior

Het thuisshirt van Excelsior is dit seizoen overwegend zwart met een licht patroontje.

Het uitshirt van Excelsior bevat hetzelfde patroontje, maar is rood met gebroken wit.

Feyenoord

Feyenoord ruilt Adidas in voor Castore en presenteert een tenue dat de prestigieuze successen van Feyenoord moet vieren: ,,Geïnspireerd door het 100-jarig jubileum van het team dat in 1924 de Eerste Divisie won, is het tenue een eerbetoon dat Feyenoord in die tijd promoveerde naar het hoogste niveau van het Nederlandse voetbal. Evenals een terugblik op het seizoen 1973/74, waarin Feyenoord de UEFA Cup won‘’, zegt de club uit Rotterdam op zijn website.

Feyenoord keert voor het uittenue terug naar het blauw. ,,Het Feyenoord uittenue voor 2023/24 wordt een eerbetoon aan het seizoen 1998/1999 waarin Feyenoord de Eredivisie won. Met een abstracte grafische print geïnspireerd op de bezienswaardigheden en architectuur van Rotterdam", aldus de Rotterdammers.

Fortuna Sittard

Fortuna Sittard is door een verandering van shirtleverancier nog in afwachting van de nieuwe shirts. De Limburgse club van de nieuwe trainer begint het seizoen zondagmiddag met de uitwedstrijd bij Feyenoord.

Go Ahead Eagles

Het thuisshirt van Go Ahead heeft dit seizoen een knoopje in de hals.

Het uitshirt van Go Ahead Eagles is donker, met de stadsplattegrond van Deventer als motiefje in het shirt verweven.

sc Heerenveen

‘Traditioneel en vooruitstrevend’, zo noemt Heerenveen het nieuwe thuisshirt. „Op de voorkant van het shirt staan de zeven pompeblêden, die ook te zien zijn op de provincievlag. Het herkenbare design gaat hand in hand met mooie blauw-witte details in de hals en op de uiteindes van de mouwen. Voor nog een extra Friese touch zorgt de strofe ‘Lit jim gean, Friezen’, aan de binnenkant van het shirt.”

sc Heerenveen speelt dertig jaar onafgebroken in de Eredivisie. Die mijlpaal is de inspiratie voor het ‘Utshirt’ 2023/2024: ,,Het rode shirt, met blauwe en witte accenten is een prachtige ode aan het uitshirt van het seizoen 1993/1994, destijds promoveerden de Friezen naar het hoogste niveau van Nederland.”

De presentatie van het nieuwe uitshirt van sc Heerenveen ging gepaard met de nodige commotie op sociale media vanwege de witte en blauwe balken op de mouw, die op de vlag van Rusland lijken.

Heracles Almelo

De kampioen van de Keuken Kampioen Divisie treedt in de Eredivisie aan in een tenue met een gouden randje: ,,120 jaar Heracles. Historisch, memorabel en nog lang niet klaar. Zwart-wit zijn de kleuren. De kleuren van ons shirt, de kleuren van onze trots. Onze stad. Onze club. En nu. Nu starten we een nieuw hoofdstuk in 120 jaar Heracles. We gaan de Eredivisie in met een nieuw thuistenue. Klassiek zwart-wit met een gouden rand.”

Het nieuwe uitshirt van Heracles Almelo is blauw met zwart en is door supporters ontworpen.

NEC

De Nijmegenaren hebben het thuistenue voor het nieuwe seizoen gelanceerd: ,,Met details als ‘Dat zijn onze kleuren’ en het wapen van Nijmegen op het shirt is in samenwerking met Robey Sportswear getracht een uniek balkenshirt te lanceren. Met een zwarte ‘mesh’ aan de zijkant en de tweekoppige adelaar als ‘dampatroon’ heeft het thuisshirt ook komend seizoen een creatieve touch.” Bovendien keren de spelersnamen terug op de rug van het shirt.

NEC speelt de uitwedstrijden in een balkenshirt. Het shirt is gebaseerd op het patroon en de vorm van supportersvlaggen in het Goffertstadion.

PEC Zwolle

PEC Zwolle verruilt Craft voor Adidas en geeft het blauwwitte thuisshirt voor het aankomende seizoen een nieuwe look. Clublegende Bram van Polen speelt zijn zeventiende, en waarschijnlijke laatste, seizoen voor de Zwollenaren in dit shirt.

De uitwedstrijden speelt de club uit Zwolle in een retro-getint groen shirt. Op de borst prijkt het oude clublogo van PEC.

PSV Eindhoven

In het thuisshirt van PSV - vanwege het 110-jarig bestaan van de Eindhovense club een jubileumshirt - is rood zeer dominant aanwezig. Sterker nog, vrijwel het hele tenue is rood. De broek van de PSV’ers is in het nieuwe seizoen in de thuiswedstrijden wel wit. PSV heeft in jubileumjaren vaker een van het rood-wit afwijkend shirt gehad.

Met het PSV Uitshirt 2023-2024 wordt het 110-jarige jubileum van PSV kracht bij gezet: ,,De prachtige ‘champagne’ kleurstelling geeft het shirt een klassieke uitstraling. De bordeaux en donkerblauwe stijlelementen aan de kraag en de mouwen dragen hier extra aan bij. Het gouden geborduurde PUMA-logo maakt het plaatje compleet”, vertelt de club uit Eindhoven.

Het derde shirt van PSV brengt een eerbetoon aan de Brainportregio Eindhoven: ,,De print die verwerkt is in dit ‘Sailing Blue’ blauwe shirt is geïnspireerd op de computerchips waar onze regio om bekend staat. Het contrast met de ‘Fast Yellow’ gele bedrukking komt dankzij de kleurstelling van het shirt extra tot zijn recht.”

RKC Waalwijk

Het nieuwe thuistenue van RKC ,,behoudt de vertrouwde geel-blauwe kleurencombinatie die al vele jaren symbool staat voor RKC Waalwijk. De hoge kraag maakt plaats voor een lage variant en verschillende, nieuwe details brengen het thuistenue tot leven.” Het shirt bevat blauwe lijnen van mesh die langs de zijkant omlaag lopen en een gedetailleerd patroon op de borst en rug.

De Waalwijkers spelen hun uitwedstrijden in het donkergroen met oranje accenten. Het uittenue van RKC heeft een patroon van donkere en lichtere tonen groen en heeft aan de onderkant een gevouwen vorm voor een goede pasvorm. Het broekje sluit aan op het shirt en heeft een oranje afwerking aan de onderkant.

Sparta Rotterdam

Sparta heeft dit seizoen gekozen voor een traditioneel thuisshirt met een klassiek polokraagje. Net als afgelopen jaar komt er weer een regel uit de Sparta Marsch, Rood-wit is onze glorie, terug op de rug van het shirt. Het logo keert, na jarenlange afwezigheid, terug op de broek van het tenue.

Een paars tenue voor de uitwedstrijden van Sparta dit seizoen: ,,Rood-Wit is onze glorie, dat staat als een paal boven water. Maar buitenshuis laat Sparta Rotterdam zich komend seizoen zien in het paars. Niet alleen de kleur van onze hoofdsponsor De Goudse Verzekeringen, die komend seizoen start met de viering van het 100-jarig bestaan, maar ook de kleur van waardigheid. Het is een kleur uit de wapenkunde waarmee de uitrustingen van ridders werden versierd met symbolische voorstellingen. Het uitshirt van Sparta Rotterdam als wapen in de strijd om de punten buiten de grenzen van slot Spangen te verzamelen en mee terug te nemen naar Het Kasteel.”

Uiteraard heeft het uittenue ook accenten van de stad Rotterdam en op de kousen is een verwijzing naar het oudste en clublied van Nederland: de Sparta Marsch.

FC Twente

Met Castore heeft FC Twente afgelopen maanden het nieuwe wedstrijdshirt ontwikkeld: ,,Het unieke Twentse Ros en de kenmerkende lijnen van de constructie van De Grolsch Veste vormen de basis voor het patroon dat op de mouwen van het shirt is gebruikt”, aldus de club uit Enschede.

Het nieuwe uittenue van FC Twente is geïnspireerd op het FC Twente van de 70’er jaren, het jaar dat FC Twente furore maakte in Nederland en ver daarbuiten. Toen speelden onder anderen Theo Pahlplatz, Kick van der Vall, Eddy Achterberg en Epy Drost hun uitwedstrijden in een stijlvol blauw tenue met markante gele strepen.

FC Utrecht

Het FC Utrecht-thuisshirt van 2023/2024 is het eerste dat de club samen met kledingsponsor Castore heeft ontwikkeld, mét de bekende rood-witte diagonaal. Wie vervolgens iets beter kijkt, ziet contouren van een ‘pulse’: ,,Die staat voor de hartslag van de stad Utrecht, het bruisende middelpunt van Nederland. En ook voor de geluidsgolven die de supporters van FC Utrecht elke twee weken produceren als ze samen als Twaalfde Man in Stadion Galgenwaard hun ploeg aanmoedigen”, aldus de club uit de Domstad.

In het nieuwe uitshirt van FC Utrecht voert de Domtoren de boventoon. De slogan is dan ook: Wear your City’s Heart. „Een artistiek patroon siert het shirt en elke Utrechter ziet het natuurlijk meteen: in dat design zit de iconische Domtoren verwerkt. Zo voelt een uitwedstrijd aan als een thuisduel.”

Vitesse

Vitesse heeft een vrij solide thuisshirt dit jaar met speciale elastische mouwen die met je meebewegen.

Vitesse heeft “met trots” het uittenue gepresenteerd dat aan het ruim tien jaar geleden overleden clubicoon Theo Bos is opgedragen. Het witte ontwerp is grotendeels geïnspireerd door het shirt van het seizoen 1988-1989, waarin Vitesse met verdediger Bos kampioen van de eerste divisie werd. Het eerbetoon aan de voetballer wordt versterkt door details. Zo bevindt de tekst ‘Voor altijd onze nummer 4’ zich op de kraag, bevat de rug een speciaal mister Vitesse-embleem (inclusief beeltenis van Bos) en is ‘Theo Bos, 1965-2013’ terug te vinden in de nek van het shirt. In het rugnummer is ten slotte een portretfoto van Bos verwerkt, inclusief een subtiele weergave van ‘zijn’ nummer 4.

FC Volendam

,,Volendam, het dorp dat door de kerk en de werklui is ontworpen. De 3JS bezongen het, FC Volendam laat het tot leven komen in het thuisshirt voor het seizoen 2023-2024,” zegt de club. ,,Met het glas-in-loodpatroon gaat FC Volendam terug naar de oorsprong, terug naar de plaats waar ruim honderd jaar geleden de wortels van FC Volendam zijn ontstaan.”

Misschien wel het meest spraakmakende shirt van dit seizoen komt van de Volendammers. Het Palingshirt. ,,Het dorp Volendam staat bekend om zijn visserij en de voetbalclub. Voor het komende seizoen combineert FC Volendam het beste van twee werelden. Dit seizoen speelt FC Volendam zijn uitwedstrijden in een uniek tenue: het Palingshirt. Daarmee gaan de Volendammers als echte Palingboeren de strijd aan.”

