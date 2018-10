Van der Gragt terug bij selectie Leeuwinnen voor finale play-offs

Wiegman kan niet beschikken over Kelly Zeeman. De middenvelder kampt met een knieblessure.



Oranje start op vrijdag 9 november met een thuisduel in de Galgenwaard in Utrecht. Vier dagen later, op dinsdag 13 november, staat de return van het tweeluik op het programma. Deze wedstrijd begint om 19.00 uur in het LIPO Park in het Zwitserse Schaffhausen. De winnaar plaatst zich voor het WK van volgend jaar in Frankrijk.