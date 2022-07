Van der Gragt ziet invalsters schitteren: ‘Geweldig om zulke speelsters achter de hand te hebben’

,,De overwinning is binnen, we gaan sowieso door naar de kwartfinale”, is het eerste wat Stefanie van der Gragt dacht na het laatste fluitsignaal, nadat de Oranje Leeuwinnen in Sheffield met 4-1 wonnen van Zwitserland.

,,Het was nog billenknijpen in de tweede helft. We scoren snel na rust, maar geven het ook snel weer weg. Ik scoorde uit weer een prachtige corner van Sherida Spitse. We weten dat we daar gevaarlijk mee kunnen zijn. Dan is het de kunst om de bal goed te raken", zei de 91-voudig international na afloop bij de NOS.

,,We wisten dat toen we de 3-1 maakten dat Zweden met 4-0 voor stond. Ik ging toen de spits in om nog meer goals te maken in de extra tijd, maar helaas zat de eerste plek er niet meer in. Op naar zaterdag, dan moeten we knallen tegen Frankrijk. De invalsters brachten veel energie, die gaven ons echt iets extra's. Het is fantastisch dat we zulke speelsters op de bank hebben.”

,,We hebben nog wat goed te maken tegen Frankrijk. We gaan nu even rustig aan doen, maar vanaf morgen gaat de focus op de kwartfinale.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Photos must therefore be posted with an interval of at least 20 seconds. © AFP