Van der Leegte weer vrij na bizar avontuur in VS

De papieren van Van der Leegte waren niet op orde, vertelt hij aan Omroep Brabant. ,,Ik was helemaal vergeten dat je een visum moest hebben of een ESTA-formulier. Dat is natuurlijk al niet slim om een reis naar Amerika mee te beginnen.''

Toen dat formulier alsnog op het laatste moment was geregeld, liep Van der Leegte na de landing in Orlando tegen het volgende probleem aan. ,,Ik wist niet dat mijn zoontje van twee een pagina uit mijn paspoort heeft gescheurd. Daardoor werden ze helemaal gek daar.''

De voormalig speler van PSV had ook niet gemeld dat hij in Irak is geweest. Bij de douane moest hij zijn telefoon inleveren. Daar bleken nog foto's op te staan van zijn reis naar Irak. ,,Kijk, als ik dat wel invul, dan mag je Amerika niet in. Mijn paspoort is drie jaar oud en ik ben zes of zeven jaar geleden naar Irak geweest.''