Van Dijk merkt dat iedereen scherp is onder Van Gaal: ‘Hij brengt wat extra’s mee, dat is duidelijk’

Door Maarten Wijffels



‘STERKERE SAMMEN’. Oftewel: samen sterker. Die strijdkreet prijkt in witte letters op een rood spandoek aan de gevel van het Ullevaal Stadion. Het is dinsdagmiddag en in Oslo zijn ze al klaar voor de kraker tegen Nederland. Op het plein voor het stadion is het druk. De laatste dozen met shirts en sjaals worden uitgepakt, want de nieuwe fanshop van de Noorse voetbalbond opent op 1 september officieel de deuren.