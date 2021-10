Van Dijk na benauwde zege Oranje: ‘Het was inderdaad nog even spannend’

,,Als je kijkt naar die laatste kans, is het inderdaad nog even spannend”, analyseerde Van Dijk voor de camera van de NOS , doelend op een belangrijke redding van Justin Bijlow in blessuretijd. ,,Het is een wedstrijd waarvan iedereen verwacht dat je ‘m wint. Dat is niet meer dan normaal ook, denk ik. Dat hebben we gelukkig gedaan.” ,,We hebben wel veel kansen gecreëerd en zij hadden een paar gevaarlijke momentjes na fouten van ons. Maar ja, het zijn drie punten erbij. Dat is heel belangrijk met het oog op de WK-kwalificatie. Daar zijn we voor gekomen.”

,,We hebben Letland goed geanalyseerd en het is een team dat niet opgeeft”, aldus Van Dijk. ,,Ze blijven rennen. Niet dat ze hoog druk zetten, maar ze spelen heel opportunistisch als ze de bal hebben. We wisten dat het met een 1-0 voorsprong niet afgelopen zou zijn.”



,,Ik denk dat we de mogelijkheden gehad hebben, maar uiteindelijk valt die tweede niet. Dan moet je er alles aan doen om die nul te houden en de drie punten mee te nemen. Dat is gelukt, mede dankzij aan een goede redding van Justin in de slotfase. Dat hoort er - helaas - ook allemaal bij.”



Van Dijk reageerde opgetogen op de remise van concurrent Noorwegen in Turkije (1-1). Daardoor staat Oranje nu 2 punten los van de Noren op de eerste plaats in de poule. ,,Dit is een heel gunstig resultaat voor ons, maar we moeten het gewoon zelf doen. We hebben het in eigen hand. Maandag moeten we tegen Gibraltar weer 3 punten pakken, hopelijk met een geweldige sfeer in het stadion.”