Van Dijk traint weer met bal: ‘Hij oogt sterker dan ooit’

Sinds Virgil van Dijk in oktober een zware knieblessure opliep in de derby met Everton en geopereerd moest worden, moeten fans het doen met sporadische updates. Vlak voor de jaarwisseling deelde hij al wat beelden waarop te zien was dat hij hard aan het werk was op de hometrainer en vandaag stond hij ook weer voor het eerst met bal op het trainingsveld in Dubai.



In Dubai liep Van Dijk zijn voormalige verdedigingspartner Dejan Lovren (nu Zenit St. Petersburg) tegen het lijf. De Kroaat tweette een gezamenlijke foto, met nog wat bemoedigende woorden. ,,Hij is herstellende van een zware blessure, maar oogt sterker dan ooit. Heel snel zal je weer je beste niveau halen, broeder.”



Liverpool heeft nooit een prognose voor het volledige herstel van de Oranje-aanvoerder gegeven. Bondscoach Frank de Boer sloot eerder niet uit dat deelname aan het EK van komende zomer een race tegen de klok gaat worden. Liverpool-trainer Jürgen Klopp aan het begin van dit jaar: ,,Het gaat relatief goed met hem, maar het gaat nog wel even duren.”