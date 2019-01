Van Egmond blikt terug op VAR: ‘Redelijk tevreden’

De VAR greep tot nu toe 51 keer concreet in; drie keer bij een persoonsverwisseling, twaalf keer bij een doelpunt, zeventien maal bij rode kaarten en negentien maal in het geval van een strafschop. ,,Daarnaast bekijkt de VAR uiteraard alle cruciale momenten'', aldus Van Egmond.



Spelers en trainers zijn over het algemeen tevreden. ,,Dat is mooi'', zegt Van Egmond. ,,Dat neemt niet weg dat er ook kritiek komt en dat die in bepaalde gevallen terecht is. Gemiddeld één keer in de week doet zich een situatie voor waarvan we zeggen: dat had beter gekund.''