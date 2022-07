Van Feyenoord tot PSV: fans op open dagen eindelijk weer dicht bij hun voetbalhelden

Van der Gragt ziet invalsters schitteren: ‘Geweldig om zulke speelsters achter de hand te hebben’

,,De overwinning is binnen, we gaan sowieso door naar de kwartfinale”, is het eerste wat Stefanie van der Gragt dacht na het laatste fluitsignaal, nadat de Oranje Leeuwinnen in Sheffield met 4-1 wonnen van Zwitserland.

20:37