Van Gaal geniet na van succesweek bij oude amateurclub: ‘Goeie kooool zeg’

Column Hugo Borst | Zelfs uitgespro­ken haters van Louis van Gaal zijn bijna 180 graden gedraaid

6 september Columnist Hugo Borst over het fenomeen Louis van Gaal. ‘Zelfs al zou Van Gaal verliezen dan wint hij, want hij heeft het aangedurfd, hij heeft de verantwoordelijkheid genomen. Dat kunnen we niet van alle fenomenen voor hem zeggen.’