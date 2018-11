‘Van Gaal is geen koning of god, maar onbeschoft’

Biografie Cor PotHet regent biografieën. Ook Cor Pot heeft er nu eentje. In ‘Mooie Cor’ vertelt de voormalig coach van Jong Oranje en rechterhand van Dick Advocaat over vrouwen. En over de breuk met Louis van Gaal.

Robin van Persie omschrijft het in het boek ‘Mooie Cor’ waarschijnlijk nog het meest treffend. De aanvoerder van Feyenoord die als jeugdinternational ooit frontaal botste met Cor Pot, maar nu vol lof is over zijn stadgenoot, heeft er slechts drie zinnen voor nodig. ,,Cor Pot heeft voor niemand geheimen. Gevraagd en ongevraagd komen zijn verhalen op tafel’’, zegt Van Persie. ,,Cor is 67, maar zijn praatjes passen bij een puber.’’



En zo is het. In het door Mayke Wijnen geschreven boek ‘Mooie Cor’, dat vandaag uitkomt, gaat Pot echt overal op in. Zo onthult hij dat hij exact twee dagen na zijn entree als assistent trainer van Dick Advocaat bij Zenit Sint-Petersburg een relatie krijgt met een 28-jarige paaldanseres. ,,Die wordt van mij’’, zegt Pot in zijn biografie als hij Tonia daar om een paal ziet kronkelen. ,,Wát een lekker ding. We hadden al snel verkering.’’



En het wemelt van dergelijke anekdotes in het boek, waarin hij zelfs de Rotterdamse George Clooney wordt genoemd. Maar ook over het feit dat de levensgenieter Pot in 2013 lijnrecht tegenover de bloedserieuze trainer Louis van Gaal komt te staan, is Pot openhartig. Met Jong Oranje heeft hij zich geplaatst voor EK 2013 in Israël. Met bondscoach Louis van Gaal is hij al twintig jaar bevriend, maar in de aanloop naar het toernooi gaat het opeens mis. ,,In het voetbal is Van Gaal een andere man’’, zegt Pot, die een sterke ploeg kan meenemen naar Israël.

Quote ‘Cor, ‘jíj kríjgt ál mijn spelers die nog beschik­baar zijn voor Jong Oranje Louis van Gaal ,,‘Cor, ‘jíj kríjgt ál mijn spelers die nog beschikbaar zijn voor Jong Oranje’’, zegt Van Gaal in Zeist. Pot: ‘Ik zei: wat klets jij nou Louis? Jíj kríjgt ál mijn spelers? De jongens die ík heb geselecteerd voor Jong Oranje vond jíj zo goed dat je ze snel bij het Nederlands elftal hebt gehaald. Jíj hebt die dus van míj gekregen, en die krijg ik nu terug. Als je het zo zegt, is het goed. Zijn autoritaire gedrag overviel me. Zo kende ik hem helemaal niet.’’



Jong Oranje wint met 3-2 van Jong Duitsland. Van Gaal is vanuit Azië echter kritisch. ,,De volgende dag las ik in de media dat Jong Oranje zwak speelde en dat de tegenstand ook niet overhield. Was getekend, Louis van Gaal. Ik vond dat een heel vervelend stuk, uitgerekend van een vriend. Na die vervelende aanloop was dit opnieuw een trap na van Louis’’, zegt Pot.

Van Gaal vliegt na zijn Aziëtrip meteen door naar Israël. Hij laat de pers weten dat hij aanwezig is om de ‘spelers van Jong Oranje te stimuleren’. Jong Oranje verliest de halve finale van Italië (1-0). Pot: ,,Denk je dat hij is langsgekomen in ons hotel, op loopafstand van de zijne?’’

Nee dus. Van Gaal laat wél via de media weten wat hij van Jong Oranje vond. ,,Als je één helft goed speelt, kun je niet tevreden zijn. Dat lijkt me wel duidelijk’’, laat Van Gaal in de krant optekenen. En hij bedoelde één helft op het hele toernooi. Pot is er helemaal klaar mee. ,,Die evaluatie was al gedaan. Niet op kantoor, waar we hadden afgesproken, maar door Van Gaal in de krant.’’

Pot denkt vijf jaar later in ‘Mooie Cor’ dat het in de aanloop naar het EK fout is gelopen. ,,Jíj kríjgt ál mijn spelers.’ Als ik die woorden herhaal, word ik opnieuw boos.’’

Maar dat hij voortdurend kritiek uitte via de media was de druppel. ,,Toen was ik definitief klaar met die man. Ik vond Louis gewoon onbeschoft en dat neem ik hem kwalijk. Hij moet niet denken dat hij zich alles kan permitteren. Louis is geen koning, geen god. Hij is gewoon een mens, van vlees en bloed. Net als ik. En ik heb fatsoensnormen, die voor mij de maatstaf zijn in een vriendschap. Hij zei dat hij ‘als topje van de ijsberg van de KNVB zijn zegje mag doen.’ Ik heb van het ene op het andere moment afstand van hem gedaan.’



Hij komt Van Gaal nog weleens tegen. Dan geven ze elkaar een hand. ,,Daarna loop ik door.’’



Louis van Gaal geeft aan niet de behoefte te voelen om te reageren op het verhaal van Pot.