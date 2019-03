Van Gaal nog steeds boos op Manchester United: ‘Zes maanden niets tegen me gezegd’

Bovendien had Manchester United, achter de rug van Van Gaal, al maanden eerder een vervanger geregeld. Zes maanden voordat Van Gaal dat te horen kreeg, was de Britse pers al op de hoogte. ,,Ik kan me voorstellen dat ze voor Mourinho kiezen. Hij is een toptrainer die heel veel gewonnen heeft. Nog meer dan ik’', zegt Van Gaal daarover.

Spijt van zijn periode bij United heeft Van Gaal, die ook in de belangstelling stond van Tottenham Hotspur, nooit gehad. ,,Tottenham had een betere selectie, omdat Manchester United was een oude ploeg. Was het de verkeerde keuze? Misschien, maar ik volgde mijn hart. Ik werkte bij de nummer één in Nederland, Duitsland en Spanje en nu ook in Engeland.‘’

Dat United onder Van Gaal niet aantrekkelijk speelde, zoals de kritiek in Engeland was, vindt hij niet zijn schuld. ,,Waarom was het saai? Misschien was het aanvallend saai, maar dat was omdat de tegenstander de bus parkeerde. Dan moet je in een hoger tempo spelen, wat moeilijk is. Dan moet je kijken naar wat voor spelers je hebt. Wayne Rooney zou de nummer tien zijn, maar Robin van Persie was niet fit genoeg voor de Premier League, hetgeen betekende dat Rooney de beste aanvaller was die we hadden. Maar Manchester United heeft de beste aanvaller in de wereld nodig.‘’