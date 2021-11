Van Gaal rekent op Danjuma: ‘Volgens mij valt het mee’

Arne Slot na nipte zege op oude club: ‘Nee, geen rancune’

De wedstrijd van Feyenoord tegen zijn oude club AZ was voor trainer Arne Slot een bijzondere. Bij de Alkmaarders werd Slot ontslagen nadat bekend was dat hij sprak met Feyenoord over de toekomst. In De Kuip won het team van Slot met 1-0 na een goal in blessuretijd van Cyriel Dessers. ,,Nee, het is geen rancune”, aldus Slot bij ESPN over de strijd met zijn oude club.

7 november