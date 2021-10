Van Gaal snapt fluitconcerten richting Berghuis niet: ‘Beetje raar’

,,Daar heb je volkomen gelijk in, dat het een beetje raar is”, zei Van Gaal desgevraagd. ,,Je verwacht dat het ander publiek is nu. Maar het waren er niet zoveel die aan het fluiten waren. Ik vind dat het niet de aandacht verdient.”

Oranje speelt volgende maand de vermoedelijk beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen ook in De Kuip. Van Gaal vindt het niet nodig een statement te maken. ,,Ik ben in het verleden zelf ook het doelwit geweest van geluiden in het Feyenoord-stadion. Dat zijn maar een beperkt aantal mensen. Daar moeten jullie niet zoveel aandacht aan geven. Ik ben er ook nog steeds en Berghuis is er ook nog steeds.”

Volledig scherm Steven Berghuis en Louis van Gaal. © Pim Ras Fotografie

Rechtsback Denzel Dumfries vond dat Berghuis er goed mee omging. ,,Steven laat zien dat hij professioneel is. Van tevoren wist je dat het kon gebeuren. Volgens mij heeft hij er niet zoveel last van gehad, hij is vrij stoïcijns.”

Van Gaal keek terug na de 6-0 in de Kuip terug op een prima avond. De bondscoach vond dat het plan dat vooraf was afgesproken door de spelers prima werd uitgevoerd. ,,We hebben met zes doelpunten het publiek vermaakt en ook ongelooflijk veel kansen uitgespeeld. Daarnaast hebben we ondanks onze zeer offensieve tactiek niets weggegeven”, zo sprak hij bij de NOS. Daarbij tekende Van Gaal aan dat het lastig is om je in te stellen op een tegenstander die zich ingraaft. ,,Maar we hebben ons drie dagen op deze wedstrijd kunnen voorbereiden en we hebben de spelers heel veel informatie gegeven. Dat alles heb ik vanavond teruggezien en daarmee heb ik de spelers gecomplimenteerd. Het was van een redelijk hoog niveau.”

De overmacht van Oranje kwam volgens Van Gaal mede tot uiting door de positie die centrale verdedigers Stefan de Vrij en Virgil van Dijk innamen op het veld. ,,Zij speelden halverwege de helft van de tegenpartij. Dat heb ik zelden gezien.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ondanks de goede reeks onder Van Gaal is het ticket voor het WK in Qatar nog niet binnen. Noorwegen volgt op twee punten en op 16 november wacht nog een confrontatie tussen beide rivalen in de Kuip. Drie dagen eerder moet Oranje nog op bezoek bij Montenegro, terwijl Noorwegen dan thuis tegen Letland speelt.

,,Ik heb het liefst dat Noorwegen dan niet verder komt dan een gelijkspel, maar dat kan ons ook overkomen. Montenegro-uit is niet zomaar iets. Maar de laatste wedstrijd spelen we hier met waarschijnlijk een vol stadion, dan wordt de sfeer net zo fantastisch als vanavond.”

Volledig scherm Louis van Gaal was tevreden over het spel van zijn ploeg tegen Gibraltar. © ANP

Op de vraag waarom hij tijdens deze interlandperiode wat nukkig overkwam tijdens de persconferenties, reageerde Van Gaal gevat. ,,Als er vragen worden gesteld waarvan ik denk ‘dat kan niet’, dan zeg ik daar wat van. Dat ga ik ook niet meer veranderen. Ik lach wel meer, maar dat komt door Truus.”

Systeem

Van Gaal wil de komende wedstrijden tegen Montenegro en Noorwegen wederom in een 4-3-3-formatie gaan spelen, maar daarna schakelt de bondscoach terug naar 5-3-2, zo zei hij: ,,Na de wedstrijden tegen Montenegro en Noorwegen kan ik ook van systeem veranderen. Ik vind nog steeds dat deze selectie is gemaakt om 5-3-2 te spelen. Heel veel spelers spelen al in dat systeem.”

Van Gaal gaf de voorbije periode geregeld aan dat hij met Steven Berghuis eigenlijk maar één rechtsbuiten heeft. De spelers gaven echter bij de eerste gesprekken met de bondscoach aan een voorkeur te hebben voor 4-3-3. Van Gaal denkt dat hij de spelers niet hoeft te overtuigen om over te stappen op 5-3-2, zoals hij ook met Oranje speelde tijdens het succesvolle WK van 2014. ,,Ze vertrouwen wel op mij. Ze hebben ook niet nadrukkelijk gezegd dat ze 4-3-3 willen spelen. Ze zijn niet gekant tegen 5-3-2.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Virgil van Dijk stond diep op de helft van de tegenstander. © Pro Shots / Stanley Gontha